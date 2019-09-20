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Бузова показала салатовый халат и «еще кое-что» под ним

Телеведущая наглядно ответила на вопрос подруг о том, как она подбирает аксессуары.

Бузова показала салатовый халат и «еще кое-что» под ним
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2mUEBnIj3r/

Ольга Бузова вновь спровоцировала общественность, продемонстрировав, как подбирает аксессуары. В сторис ведущая появилась практически при полном параде – с макияжем и с объемной укладкой, не хватало только наряда. В ожидании красивого платья Ольга накинула на себя халат салатового цвета. Подруги Бузовой поспешили заметить, что одежда очень удачно сочетается с цветом чехла для мобильного телефона.

Уже в следующую секунду Бузова шокировала всех, кто смотрел ее видео – она приподняла подол халата и показала зеленое нижнее белье. Свое действие певица сопроводила репликой: «У меня вообще-то еще кое-что такого цвета. Все сошлось!». Вслед за этим Ольга невинно рассмеялась и призвала «наводящего марафет» Тимура Батрутдинова присоединиться.

Ольга Бузова
Ольга Бузова/Фото: скриншот https://www.instagram.com/buzova86/

Отметим, что Ольга достаточно часто провоцирует общественность откровенными нарядами. Так, практически на каждом сольном концерте Бузова поет без юбок и брюк, а недавно ведущая появилась в эфире «Дома-2» в пиджаке. Было ли под ним белье? Остается только надеяться.

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Бузова показала салатовый халат и «еще кое-что» под ним
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