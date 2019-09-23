Вика Цыганова назвала гибель Михаила Круга нелепой случайностью

Певица и подруга Михаила Круга Вика Цыганова назвала гибель артиста трагической и нелепой случайностью. Так она отреагировала на результаты следствия, которые СК обнародовал сегодня. Артистка отметила, что, несмотря на то, что Круга нет уже 17 лет, она продолжает вспоминать его и петь его песню «Приходите в мой дом». Цыганова отметила, что песня стала хитом – ее поют в народе, но она же стала страшным спутником тех событий, ведь Круга убили в стенах его семейного гнезда.

Журналистам Telegram-канала «Подъем» Цыганова заявила, что в обнародованные результаты работы силовиков она не верит. Композитор задалась вопросом, что если убийство якобы виновного бандита произошло еще в 2003 году, то почему само расследование велось так долго.

«Может быть, это очередная утка, чтоб так списать за сроком давности? Но если это утешит родных, слава богу, потому что люди понесли тяжелую утрату — дети, жена и мать. Мне тоже жаль, что Михаила нет», — подвела черту она.

Напомним, сегодня Следственный комитет опубликовал результаты расследования по убийству Михаила Круга. Виновником смерти шансонье стал член банды «Тверские волки».