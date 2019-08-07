Сестра Михаила Круга о его убийце: «Лица этого человека я не видела и имени не знаю»

Родственница барда не знала, что спустя 17 лет в их дом опять привели настоящего убийцу Михаила.

Новый поворот случился на этой неделе в деле об убийстве любимого многими барда Михаила Круга, который скончался 1 июля 2002 года после вооруженного нападения бандитов на его дом. Накануне СМИ сообщили, что в доме, где всё случилось, вновь провели следственный эксперимент с участием подозреваемого в убийстве, а сегодня прогремела другая новость: Александр Агеев наконец-то признался в убийстве Круга.

Напомним, что в тот злополучный летний вечер в дом ворвались двое мужчин. Ирина Круг утверждала, что именно Агеев стрелял в неё, а Михаил, прикрывая молодую супругу, принял на себя этот удар. Несмотря на её показания, вину Александра доказать не удалось, но пожизненный срок бандит всё же получил, так как на его совести лежали и другие убийства.

Вторым участником нападения был некто Веселов, его в 2003 году «замочили» свои же. На этом всё обещало закончиться, ведь обвинять в расправе над кумиром сотен тысяч россиян больше было некого. До того момента, как несколько дней назад в стенах Тверского СИЗО Агеев, этапированный из колонии в ЯНАО, сделал чистосердечное признание.

Семья Круга не знала, что участником следственного эксперимента был Агеев

О том, как всё завертелось опять, порталу Teleprogramma.pro рассказала родная сестра погибшего от пуль бандитов поэта и барда Ольга Медведева (Воробьева). О том, что в их доме, возможно, опять побывал Александр Агеев, она даже не подозревала.

«Они проводили вчера следственные действия, нас при этом ни о чем не спрашивали и нам тоже никакой информации не давали. Следственный комитет приехал на место, привезли подозреваемого, назовём его так. Лица этого человека я не видела и не знаю, как его зовут. Нам ничего не сообщили, выполнили работу и уехали», — рассказала Ольга.

О том, что расследование до сих пор ведется, сестра Михаила Круга тоже не знала.

«Это дело сперва в Москву забирали, в Следственный комитет, затем, как я сейчас поняла, опять вернули в Тверь. 17 лет прошло и нам ничего не говорили. Я думала, что дело уже сдали в архив и забыли, и вдруг следователи звонят, сообщают, что завтра будут проводить новые следственные мероприятия и кто-то должен быть дома. Для меня это было большой неожиданностью», — поведала женщина.

Вадим Цыганов: «Если справедливость восторжествует, мы будем удовлетворены»

О своем отношении к происходящему нашему порталу также рассказал Вадим Цыганов — муж певицы Вики Цыгановой и автор памятника Михаилу Кругу в Твери. Вадим признался, что его многое смущает в этой истории: и то, что Ирина Круг изначально показывала на Агеева, но доказательств его вины тогда не нашлось, и то, что спустя 17 лет этот Агеев вдруг решил сделать признание.

«Ситуация очень запутанная и я не знаю правды. Впечатление у меня одно: вроде бы уже неоднократно делали заявления о том, что виновных в смерти Круга нашли и во всем разобрались. И сейчас опять. Я с опаской к этому отношусь, но, как и моя жена Вика, говорю: справедливость восторжествовала и это хорошо. Сердце русского человека ведь всегда жаждет справедливости, правды, и человек всегда эту правду ищет. Миша был человеком, близким к гениальности. Вспомните написанные им строки: «Весна опять пришла и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно». Слова будто из детской песенки, но это «Владимирский централ». В этих словах тоже чувствуется надежда на справедливость и, если она восторжествует, мы будем хоть как-то удовлетворены», — сказал Цыганов.

Надеемся, что в деле об убийстве знаменитого артиста не останется белых пятен и все, кто любил и знал Михаила, наконец-то будут чувствовать себя спокойно. А вы верите в то, что все причастные к этому преступлению уже наказаны?