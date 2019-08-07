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Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли на место преступления

В доме знаменитого шансонье прошел следственный эксперимент с участием представителей полиции, СК и ФСБ.

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли на место преступления
МИХАИЛ КРУГ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Даже спустя 17 лет после зверского и загадочного убийства одного из популярных в стране шансонье Михаила Круга, ни установленных преступников, ни реальных сроков, ни мотивов расправы нет. По крайней мере, так было до последнего времени. Но возможно, недавние события в Твери станут началом конца запутанного многолетнего расследования.

Издание Tverigrad.ru со ссылкой на сестру певца Ольгу Медведеву накануне сообщило о том, что в доме шансонье в Твери на улице Освобождения правоохранительные органы и силовики провели следственные действия. В оцепленном доме работали бойцы ОМОНа, сотрудники ФСБ, Следственного комитета и полиции.

Немногим позже сама Ольга Медведева рассказала журналистам РБК о том, что в дом ее брата привозили подозреваемого в убийстве. Его личность скрывается в том числе и от родственников Михаила Круга. На время следственного эксперимента всех обитателей попросили покинуть дом.

По словам сестры певца, все продолжалось около получаса – мужчину в наручниках водили по дому и участку. Он что-то показывал и рассказывал. При этом правоохранители все фиксировали на камеру.

Напомним, трагедия в тверском доме Михаила Круга разыгралась 1 июля 2002 года. Нападавшие несколько раз выстрелили в музыканта, от огнестрельных ранений Михаил Круг и скончался в больнице. Одной из возможных причин нападения называлось ограбление. Имя убийцы до сих пор официально озвучено не было.

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Михаил Кругполицияубийствошансонье

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Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли на место преступления
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