Следователи озвучили фамилию убийцы Михаила Круга

Следственный комитет озвучил фамилию убийцы шансонье Михаила Круга. На днях ведомственные органы провели в доме убитого эксперимент. По его итогам выяснилось, что оборвал жизнь артиста член банды «Тверский волки» Дмитрий Веселов. Вместе с напарником – Александром Агеевым он проник в дом музыканта в 2002 году, чтобы ограбить его. По признанию второго, убивать хозяина постройки они не планировали. Агеев отметил, что изначально они с Веселовым были уверены – Круга дома нет.

Когда же Михаил вернулся домой с семьей, Веселов выстрелил в него два раза. В 2003 году самого исполнителя преступления убил поклонник Круга – также участник банды «Тверские волки» Александр Осипов. Он признался, что пошел на такой шаг, поскольку хотел отомстить за кумира. Сейчас Осипов отбывает пожизненное заключение за содеянное.

Обвиняемые также признались, что пришли в дом музыканта по приказу местного криминального авторитета. Сейчас уголовное дело в отношении обвиняемых прекращено – двое из них уже осуждены, третьего же к ответственности не привлекли из-за того, что его жизнь оборвалась, отметили в СК.