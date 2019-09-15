ЗВЕЗДЫ

Вдова Михаила Круга выдала дочь замуж

Ирина Круг поделилась фото дочери в свадебном платье.

Вдова Михаила Круга выдала дочь замуж
Ирина Круг. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Марина Круг — приемная дочь знаменитого исполнителя. Жена певца Ирина родила ее в первом браке. Когда они поженились с Михаилом, тот начал воспитывать девочку. 

24-летняя падчерица Круга вышла замуж в свой день рождения. Ее знаменитая мать написала поздравления на своей странице в Instagram, снабдив его фотографией Марины в свадебном платье и с букетом цветов.

«С днем рождения, доченька моя! Семейного счастья, любви, а она у вас есть — и это главное. Ну, вот и все, ты замужем теперь… Люблю», — обратилась Ирина к дочери. 

Напомним, исполнителя песен в стиле шансон застрелили неизвестные в его доме в Твери в 2002 году. С тех пор его вдова Ирина гастролирует по стране, исполняя хиты мужа. У пары есть общий сын Александр. 

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дочьЗвездная свадьбаИрина КругМихаил Круг

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Вдова Михаила Круга выдала дочь замуж
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