Вдова Михаила Круга выдала дочь замуж

Марина Круг — приемная дочь знаменитого исполнителя. Жена певца Ирина родила ее в первом браке. Когда они поженились с Михаилом, тот начал воспитывать девочку.

24-летняя падчерица Круга вышла замуж в свой день рождения. Ее знаменитая мать написала поздравления на своей странице в Instagram, снабдив его фотографией Марины в свадебном платье и с букетом цветов.

«С днем рождения, доченька моя! Семейного счастья, любви, а она у вас есть — и это главное. Ну, вот и все, ты замужем теперь… Люблю», — обратилась Ирина к дочери.

Напомним, исполнителя песен в стиле шансон застрелили неизвестные в его доме в Твери в 2002 году. С тех пор его вдова Ирина гастролирует по стране, исполняя хиты мужа. У пары есть общий сын Александр.