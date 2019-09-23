Михайловская высказалась по поводу «дележки» сына с бывшим мужем

Актриса Анна Михайловская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась по поводу начавшегося суда со своим бывшим супругом актером Тимофеем Каратаевым. Дело в том, что сейчас она не дает, как считает ее экс-муж, видеться ему с ребенком.

Минувшее лето актриса провела в Греции, где отдыхала на острове Родос. В начале сентября ее ребенок от Каратаева пошел в первый класс. «Мы ходим в детский сад. Для нас это новое открытие. Он даже у меня не плакал. Настоящий мужчина», — заявила актриса.

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Журналистов, конечно, интересовал предстоящий суд за сына. Михайловская сначала вообще не хотела говорить на эту тему, но все же кратко вымолвила прессе: «Что касается бывшего мужа и нашего сына, то эти вопросы лучше адресовать ему», — заметила звезда сериала «Молодежка».

Отметим, что первое заседание по громкому делу уже состоялось. Правда, процесс еще не закончен. Поговаривали, что причиной распада семьи стал тот факт, что актер не мог смириться, что Михайловская стала знаменитой после «Молодежки». Сама же она сейчас, по слухам, живет с неким 34-летним бизнесменом, который и не хочет, чтобы актер виделся со своим четырёхлетним сыном. Да и сама Михайловская не в восторге от этих встреч. Она сильно обижена на бывшего мужа.