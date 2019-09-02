ЗВЕЗДЫ

Бывший муж Михайловской намерен судиться с ней за 4-летнего сына

Актриса развелась с Тимофеем Каратаевым летом прошлого года.

Бывший муж Михайловской намерен судиться с ней за 4-летнего сына
Анна Михайловская (Фото: Instagram.com/anna_mihailovskaya)

В июне 2018 года стало известно о том, что актриса из сериала «Молодежка» разошлась с супругом Тимофеем Каратаевым. В недавних интервью Анна Михайловская утверждала, что она сохранила с экс-возлюбленным дружеские отношения ради их общего ребенка.

Сам же Тимофей, как выяснилось, намерен судиться с актрисой за четырехлетнего Мирослава. Молодой человек уже обратился в юридическую компанию Екатерины Гордон, заявив, что он, как отец, имеет те же права по отношению к ребенку, что и его мама.

Поклонники Михайловской предположили, что конфликт между экс-супругами мог возникнуть из-за нынешнего избранника Анны. Однако сам Каратаев заявил, что возлюбленный его бывшей жены не вступал с ним в конфронтацию.

«Мое общение с ребенком никто не ограничивает. Просто хочу задокументировать, что у нас с Анной равные права на сына», — приводит «Экспресс-газета» слова экс-супруга Михайловской.

Примечательно, что сама Анна пока никак не отреагировала на действия Тимофея. Девушка не только воспитывает сына, но и активно снимается в кино.

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Анна МихайловскаяЗвездные дети

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Бывший муж Михайловской намерен судиться с ней за 4-летнего сына
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