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Дочь Волочковой поздравила маму со своим 14-летием

Балерина поделилась с поклонниками видео с повзрослевшей наследницей.

Дочь Волочковой поздравила маму со своим 14-летием
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

Дочери Анастасии Волочковой вскоре исполнится 14 лет. Наверняка балерина как следует отметит с повзрослевшей Арианой ее день рождения, а пока девочка решила сама поздравить маму со своим появлением на свет.

Анастасия опубликовала в Instagram видео с наследницей, на котором мать и дочь позируют с букетом роз в гостиной особняка артистки. Она отметила, что Ариана уже почти сравнялась с ней по росту.

«Даже не верится, что это было 14 лет назад, завтра у Ариши день рождения. Она приехала меня поздравить первая. Мы обменялись букетами белых роз. Конечно, все поздравления будут завтра», – эмоционально сообщила Волочкова.

Подписчики Анастасии согласились с тем, что ее дочь заметно изменилась за прошедший год. «Как трогательно, уже совсем взрослая девушка», «Настя, она не с вами живет?», «Дочь как повзрослела», «Счастья вам», «Счастья Арише и такой красивой мамочке», «Ариша, красавица, с днем рождения тебя!» – высказались поклонники.

Напомним, Волочкова вновь открыла возможность комментировать ее посты в соцсети. Артистка отключила комментарии в своем блоге из-за большого числа негативных сообщений, в которых хейтеры критиковали ее. Но на днях балерина призналась, что в личных сообщениях многие просят ее возобновить общение с фанатами.

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Дочь Волочковой поздравила маму со своим 14-летием
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