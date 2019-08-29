Анастасия Волочкова: «Гадости в соцсетях пишут злые, недолюбленные существа» 

Балерина Анастасия Волочкова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, дорогие читатели Teleprogramma.pro! Я начинаю вести свою авторскую колонку и первым делом хочу ответить на вопросы, которые мне чаще всего задают люди в соцсетях.

Например, часто спрашивают о популярности. Меня поражают люди, которые стремятся к известности, публичности, придумывают пресловутые пиар-ходы, а потом говорят, что не нужно выставлять личную жизнь напоказ.

Вот я всегда хотела быть публичной, всемирно известной балериной. И лучше я сама расскажу о своей жизни (а живу я так, что мне нечего скрывать), чем об этом будут судачить посторонние люди. Да, я не выставляю напоказ своего любимого человека, но не потому что я чего-то опасаюсь, а просто потому что он — непубличный человек.

Вот, например, своей дочери Ариадне я сама завела страницу в Instagram, сейчас у нее больше 50 тысяч подписчиков. Но, несмотря на это, было время, когда она взяла себе ник «Ася», чтобы быть более независимой, самостоятельной. Она носит известную фамилию и эта фамилия ей во многом помогает, но и мешает тоже.

Вообще, мне с Аришей повезло, она очень тонкий человек. Дочь понимает, что деньги и славу я зарабатываю реально большим трудом. Поэтому она с уважением относится ко всему, что у нас есть, ценит.

Говорят, что люди проверяются славой, деньгами и властью. Но вы знаете, если человек изначально порядочный, то его не испортят ни слава, ни деньги, ни власть. Как не сойти с ума от свалившейся популярности? Нужно иметь ум, голову! Необходимо оставаться человеком и понимать, что, чем известнее твое имя, тем нужно быть ближе к людям, чаще совершать добро.

Успеха в любом деле и на любом поприще нужно достигать честным путем и трудолюбием. Не деньгами, когда кто-то заплатил или «пропихнул», а самостоятельно, своими силами.

А люди, которым успех достается незаслуженно — они как взлетают на гору Олимп, так же быстро и скатываются. Вот, например, вспомните мою историю с незаконным увольнением из Большого театра. Против меня была развернута травля, но я выстояла и пошла дальше.

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Сейчас одним из показателей успеха являются социальные сети. Что они принесли в нашу жизнь? Добро или зло? Это зависит от воспитания человека. У нас появилась возможность общаться совершенно свободно, высказывать свое мнение, щедро и независимо. Но при этом появилось большое количество людей, которые не приемлют успеха другого человека и, не имея возможности сделать то, что подвластно другому, начинают обливать грязью.

Но вы знаете мою позицию — я отношусь к этому совершенно спокойно. Я понимаю, что не прощают в этой жизни успеха, славы, свободы, независимости, красоты, честности, правды, смелости в поступках, в решениях, высказываниях… Не прощают!

Всех таких людей мне искренне жаль, потому что чаще всего гадости пишут злые, недолюбленные, коварные существа. Ну, пусть ими остаются, это их удел, их участь. Ведь у доброго человека на это не хвалит ни сил, ни желания. А я буду идти вперед — подниматься вверх, чтобы светить для хороших настоящих людей и, конечно, для детей. Я очень горжусь, что дети России знают меня и любят. И я очень люблю их, потому что я — доверчивый и открытый человек, такой и буду оставаться.