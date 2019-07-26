13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы

Наследница балерины начала закаляться еще в раннем детстве.

13-летняя Ариадна не только увлекается конным спортом, девочка также отдает предпочтение уличным видам танца. Будучи подвижным подростком, наследница Анастасии Волочковой пробует свои силы в различных направлениях. При этом ее мама старается во всем поддерживать дочку. Об этом балерина рассказывала в недавнем интервью Teleprogramma.pro.

На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная Сулеймана Керимова опубликовала свежее фото из семейного альбома. В кадре запечатлена дочка Волочковой — Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.

«Ариадна перед окунанием в ледяную купель. Ариша — закаленная с детства. И очень сильные качества характера ей присущи», — отметила Волочкова.

Анастасия делает все для того, чтобы ее дочка вела здоровый образ жизни: много времени проводила на свежем воздухе, ела только полезные продукты. К последнему балерина относится со всей серьезностью — сама Волочкова отказалась от мучного, майонеза и соли. Знаменитость отдает предпочтение овощным супам, различным салатам, рыбе. Своим фирменным блюдом Анастасия считает икру на огурчиках. Этот деликатес балерина подает на новогодний стол вместо салата «Оливье».