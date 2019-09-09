ЗВЕЗДЫ

Волочкова объяснила, как добилась титула «королева шпагата»

В своей новой колонке на Teleprogramma.pro прима поведала о нелегком жизненном и творческом пути.

Волочкова объяснила, как добилась титула «королева шпагата»
https://www.instagram.com/volochkova_art/

Великолепные растяжки Настя демонстрирует в самых неожиданных местах — на яхтах, в ресторанах и морском берегу.

На днях же звезда сцены рассказала, каких усилий ей стоило стать обладательницей самого знаменитого шпагата в России.

«Я не могут дать правильного совета, чтобы сесть на шпагат. Ведь в моем случае дело было не просто в том, чтобы «сесть», а иметь растяжку, необходимую мне для профессии», — поведала Анастасия в колонке на Teleprogramma.pro.

Звездная блондинка отметила, что ей потребовались годы, чтобы прийти к  подобной форме. И путь не был легким: восемь лет в балетном училище, участие в многочисленных международных конкурсах.

«Шпагат шпагату рознь. Все должно быть грациозно и красиво, иначе на шпагат садиться просто нет смысла», — добавила она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиШпагаты Волочковой

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова объяснила, как добилась титула «королева шпагата»
Интересно?
Поделись с друзьями: