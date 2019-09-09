Волочкова объяснила, как добилась титула «королева шпагата»

В своей новой колонке на Teleprogramma.pro прима поведала о нелегком жизненном и творческом пути.

Великолепные растяжки Настя демонстрирует в самых неожиданных местах — на яхтах, в ресторанах и морском берегу.

На днях же звезда сцены рассказала, каких усилий ей стоило стать обладательницей самого знаменитого шпагата в России.

«Я не могут дать правильного совета, чтобы сесть на шпагат. Ведь в моем случае дело было не просто в том, чтобы «сесть», а иметь растяжку, необходимую мне для профессии», — поведала Анастасия в колонке на Teleprogramma.pro.

Звездная блондинка отметила, что ей потребовались годы, чтобы прийти к подобной форме. И путь не был легким: восемь лет в балетном училище, участие в многочисленных международных конкурсах.

«Шпагат шпагату рознь. Все должно быть грациозно и красиво, иначе на шпагат садиться просто нет смысла», — добавила она.