Меланию Трамп уличили в копировании декора Мишель Обамы

Недавно президент США Дональд Трамп, а также его жена Мелания Трамп устроили в саду Белого дома пышный прием для важных гостей — премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и его супруги Дженнифер.

больше по теме Трамп уволил помощницу после нелестных слов о его дочерях Мадлен Вестерхаут рассказала об отношениях Президента США с его детьми во время неформальной беседы с журналистами.

По традиции, организация встречи, в частности разработка декора и интерьера места, где планируют устроить прием, ложится на плечи первой леди США. Стол для торжественного ужина в итоге украсили многочисленными желтыми цветами, большинство из которых – розы. Фото с приема Мелания Трамп опубликовала в своем блоге в социальной сети Twitter.

Пользователи Сети, увидев убранство сада, сразу же вспомнили еще один прием, который состоялся в Белом доме еще несколько лет назад. Тогда его организовывала Мишель Обама. Для интерьера она также использовала желтые цветы, особое место на столе занимали розы.

Большинство интернет-пользователей решили, что супруга Дональда Трампа попросту скопировала идею жены экс-президента США.

«Почему вы все время повторяете за Обамой?» — обратились в Twitter к Мелании Трамп.

.@Potus and I send our sincere gratitude to all who made yesterday’s visit and last night’s state dinner such a success! Thank you to the military, State dept, East wing, usher’s office and residence staff for all of your hard work. pic.twitter.com/ZYtW9zTJwl — Melania Trump (@FLOTUS) 21 сентября 2019 г.

Подобные вопросы как представители Белого дома, так и первая леди США пока оставили без ответа.

Напомним, около трех лет назад Мелания Трамп произносила речь перед представителями республиканской партии по случаю выборов президента США. Многое для своего выступления она тогда взяла из подобного обращения Мишель Обамы. После того момента Мелании Трамп понадобилось время, чтобы восстановить репутацию.