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Меланию Трамп уличили в копировании декора Мишель Обамы

Первая леди страны занималась организацией ужина для гостей из Австралии.

Меланию Трамп уличили в копировании декора Мишель Обамы
Мелания Трамп Фото: globallookpress.com

Недавно президент США Дональд Трамп, а также его жена Мелания Трамп устроили в саду Белого дома пышный прием для важных гостей — премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и его супруги Дженнифер.

По традиции, организация встречи, в частности разработка декора и интерьера места, где планируют устроить прием, ложится на плечи первой леди США. Стол для торжественного ужина в итоге украсили многочисленными желтыми цветами, большинство из которых – розы. Фото с приема Мелания Трамп опубликовала в своем блоге в социальной сети Twitter.

Пользователи Сети, увидев убранство сада, сразу же вспомнили еще один прием, который состоялся в Белом доме еще несколько лет назад. Тогда его организовывала Мишель Обама. Для интерьера она также использовала желтые цветы, особое место на столе занимали розы.

Большинство интернет-пользователей решили, что супруга Дональда Трампа попросту скопировала идею жены экс-президента США.

«Почему вы все время повторяете за Обамой?» — обратились в Twitter к Мелании Трамп.

Подобные вопросы как представители Белого дома, так и первая леди США пока оставили без ответа.

Напомним, около трех лет назад Мелания Трамп произносила речь перед представителями республиканской партии по случаю выборов президента США. Многое для своего выступления она тогда взяла из подобного обращения Мишель Обамы. После того момента Мелании Трамп понадобилось время, чтобы восстановить репутацию.

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Меланию Трамп уличили в копировании декора Мишель Обамы
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