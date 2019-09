Меланию Трамп уличили в копировании декора Мишель Обамы

Недавно президент США Дональд Трамп, а также его жена Мелания Трамп устроили в саду Белого дома пышный прием для важных гостей — премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и его супруги Дженнифер.

По традиции, организация встречи, в частности разработка декора и интерьера места, где планируют устроить прием, ложится на плечи первой леди США. Стол для торжественного ужина в итоге украсили многочисленными желтыми цветами, большинство из которых – розы. Фото с приема Мелания Трамп опубликовала в своем блоге в социальной сети Twitter.

Пользователи Сети, увидев убранство сада, сразу же вспомнили еще один прием, который состоялся в Белом доме еще несколько лет назад. Тогда его организовывала Мишель Обама. Для интерьера она также использовала желтые цветы, особое место на столе занимали розы.

Большинство интернет-пользователей решили, что супруга Дональда Трампа попросту скопировала идею жены экс-президента США.

«Почему вы все время повторяете за Обамой?» — обратились в Twitter к Мелании Трамп.

.@Potus and I send our sincere gratitude to all who made yesterday’s visit and last night’s state dinner such a success! Thank you to the military, State dept, East wing, usher’s office and residence staff for all of your hard work. pic.twitter.com/ZYtW9zTJwl

— Melania Trump (@FLOTUS) 21 сентября 2019 г.