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Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии

Первая леди Америки не справилась с большими ножницами на официальном мероприятии.

Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
Меланья Трамп оконфузилась на торжественном мероприятии. Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos

Досадный казус произошел с первой леди Америки Меланьей Трамп в минувший четверг, 19 сентября. Супруга президента США участвовала в торжественном открытии монумента Вашингтону после реконструкции. Перед 49-летней дамой, по традиции, натянули ленту, которую нужно было перерезать большими ножницами. Другие участники церемонии справились с задачей, а вот Меланье что-то не повезло.

На видео с мероприятия, которое опубликовало агентство Reuters, видно, как жена Дональда Трампа не дорезала ленту и передала ее вместе с ножницами стоящему рядом чиновнику. Все вокруг заметили конфуз дамы, но старались не подавать вида. Сама Меланья поспешила улыбнуться, чтобы сгладить обстановку, но лицо ее было далеко не радостным. В видео, которое женщина опубликовала на своей странице в Instagram, этот казус вырезан при монтаже.

Напомним, в не политики госпожа Трамп является фотомоделью, а также дизайнером наручных часов и ювелирных изделий. Она вышла замуж за будущего президента США в 2005 году, супруг на 24 года старше своей благоверной. У пары есть сын, хотя компанией отца сейчас управляют его взрослые дети от первого брака.

Как думаете, был ли уволен человек, отвечавший за ножницы?

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АмерикаМеланья ТрампПервая ледиСШАторжественная церемония
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Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии
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