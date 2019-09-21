«Я почувствовала взгляд в спину»: Пугачева вспомнила знакомство с Галкиным

На фанатской страничке в Instagram детей певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лизы и Гарри появилась архивная видеозапись. На кадрах можно увидеть, как Примадонна отечественной эстрады рассказывает о своем знакомстве с будущим мужем.

«Я почувствовала взгляд в спину. Я это прямо почувствовала и когда повернулась, то я злобно глянула в эти глаза. Человек, который на меня так смотрел – совершенно не отвел глаз. Я выпустила все, что могла – гром, молнию, ненависть, презрение взглядом. А он только улыбнулся. Ну вот, когда улыбнулся, то я подумала: «Так, что-то это мне все не нравится». Мне сказали: «Вот это Макс Галкин». Я еще подумала, что он мне напоминает кого-то. Я, конечно, слышала, что это популярный артист Максим Галкин, но, честно говоря, не слышала, что он делает, не знала. Он подошел ко мне и пригласил танцевать. Я как под гипнозом пошла, хотя, честно говоря, не собиралась… Просто я от себя даже не ожидала», — рассказывала в свое время журналистам Алла Пугачева.

Напомним, что Пугачёва и Галкин вместе с 2001 года. Свадьбу они сыграли только спустя десять лет. Как известно, телеведущий стал уже пятым супругом Примадонны. До него она была замужем за поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

Добавим, что в 2013 году у Пугачёвой и Галкина родились от суррогатной матери близнецы – Лиза и Гарри. Не так давно ребятам исполнилось уже по шесть лет. Через год, как недавно рассказывала в интервью журналистам Пугачёва, они пойдут в первый класс. При этом звезда поделилась, почему ребята не ходят в детский сад. По словам Примадонны, педагоги приходят с ним домой и занимаются с детьми. Ребята, кстати, уже неплохо знают французский язык. У них есть успехи в плавании. Также они посещают творческие кружки.