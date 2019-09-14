Дамы в шляпах: в Сети обсуждают элегантный стиль Пугачевой и Лизы Галкиной

Алла Пугачева всегда обожала шляпы. Оказывается, ее 5-летняя младшая дочь Елизавета тоже. Поклонники звездной мамы и девочки сопоставили их образы в элегантных головных уборах, составив коллаж из их фотографий.

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Снимок разместили на фанатской страничке Лизы Галкиной. Обе дамы, конечно, неподражаемы.

Между поклонниками семьи завязался серьезный спор: одним показалось, что мама и дочь очень похожи, а другим, что Лиза все-таки внешне напоминает Максима Галкина, своего отца.

«Один в один…», «Ну надо же родить вторую половинку», «Совсем не похожи — папина доча, вспомните Аллу Пугачеву в молодости. О чем разговор?», «Похожа на маму, но все-таки взгляд, подбородок папины», «Зачем их сравнивать? Это мама и дочка, два любящих сердца», — можно прочитать в комментариях поста.

Нашлись и те, кто вообще усомнился в их родственной связи.

«Что бы вы ни делали, они совершенно не похожи, они разные и чужие люди», — написали они.

А как считаете вы, на кого больше похожа Лиза: на Пугачеву или Галкина?