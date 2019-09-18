ЗВЕЗДЫ

В Сети появился видеоролик в честь дня рождения Лизы и Гарри Галкиных

В клипе показана жизнь малышей с первых дней до 6 лет.

В Сети появился видеоролик в честь дня рождения Лизы и Гарри Галкиных
Пугачева и Галкин. Фото: КП /Лариса Кудрявцева

18 сентября детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполняется 6 лет. В следующем году дети пойдут в школу. А пока обучаются дома с педагогами, которых наняли их звездные родители. Малыши быстро развиваются и радуют своими талантами огромную армию поклонников в Сети. В день рождения детей их фанаты смонтировали ролик, который в нескольких снимках рассказывает о жизни ребятишек, насыщенной большими радостями и маленькими победами.

Известно, что к дню рождения своих детей Пугачева и Галкин подготовились с раннего утра. К их пробуждению они украсили свой большой дом разноцветными воздушными шариками.

Радость детей была настолько полной, что они пустились в пляс. Аккомпанировала им на пианино сама Алла Пугачева.

Детей поздравили такие звезды, как Игорь Николаев, Светлана Лобода, Наташа Королева и Николай Басков. Однако самым первым отметился теплыми словами в адрес малышей бывший супруг Примадонны Филипп Киркоров.

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В Сети появился видеоролик в честь дня рождения Лизы и Гарри Галкиных
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