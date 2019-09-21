ЗВЕЗДЫ

Галкин показал, как преобразился сад у замка накануне возвращения Пугачевой

Певица вместе с детьми отдохнула в Израиле.

Галкин показал, как преобразился сад у замка накануне возвращения Пугачевой
Максим Галкин. фото: globallookpress.com

Проведя почти все лето в Юрмале Алла Пугачева и Максим Галкин решили продлиться отпуск, уехав в Израиль. Там они купались, загорали и наслаждались хорошей погодой вместе с двойняшками Лизой и Гарри. Однако в середине сентября шоумену пришлось вернуться в Москву по работе, а вот его жена и наследники остались у моря. Он даже пропустил день рождения малышей, но праздник для них организовала мама.

Примадонна выглядела посвежевшей и помолодевшей на снимках вечеринке, которую устроила для двойняшек. Они ей в этот день подарили цветы и поблагодарили за то, что она подарила им жизнь. Как оказалось, уже со дня на день артистка и малыши должны вернуться в Подмосковье, в деревню Грязь, где стоит их замок. Галкин ждет этого момента с нетерпением. Он даже заснял сад у дома, который преобразился с наступлением осени. Листья деревьев окрасились в красные и желтые цвета.

«Алла с детьми возвращается домой! Дом ждёт», — написал Максим.

Некоторые поклонники назвали сад звездной пары раем. Многие отметили, что ничего подобного не видели. «Ну нереальная у вас красота! Как в сказке», «Осень, это что-то невероятное, сказка!», «Как же это мило… Максим, обожаю вашу семью», «Шестилетние дети вернутся в милый дом!», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что в разлуке с супругом Пугачева часто делала селфи, на которых представала то в пеньюаре, то в майке, но всегда с макияжем.

А вам нравится эта семья?

 

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Тэги:

Алла Пугачевадвойняшки Лиза и ГарриМаксим Галкин
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Галкин показал, как преобразился сад у замка накануне возвращения Пугачевой
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