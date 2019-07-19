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Александр Ширвиндт отметил 85-летие на Валдае без друзей

С художественным руководителем Театра сатиры праздничный день провела его супруга Наталья Белоусова.

Александр Ширвиндт отметил 85-летие на Валдае без друзей
Александр Ширвиндт/instagram.com/p/ByGPOBMBxsj/

Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей. Чтобы избежать пышных торжеств, артист и режиссер сбежал от всех на свою дачу на Валдае, что расположена в 400 километрах от Москвы.

В интервью, которое мэтр дал накануне юбилея, он признался, что ждет к себе только детей, внуков и правнуков. «Вокруг —  старчество, полный падеж друзей. Какие тут могут быть праздники?! Если внуки, правнуки подъедут, то обнимемся. Но никаких шоу не будет. Да и на день рождения собирать-то уже некого. А кто еще пыхтит, до рюмки дойти не сможет. Так что поздравим друг друга виртуально», — поделился актер с «Собеседником».

С любимым мужем в праздничный день будет и его супруга Наталья Белоусова, с которой Ширвиндт прожил вместе более 60 лет. «Мы с Наташей знакомы со школьных лет. И убежден, нам повезло в том плане, что у нас с ней разные профессии. Она архитектор, я артист. Опасно, когда оба супруга – актеры. Каждый из них мнит себя гениальным, а два гения жить под одной крышей не могут. Что касается связей на стороне… Не думаю, что вся эта беготня по женщинам приводит к чему-нибудь хорошему», — считает артист.

Со своими желаниями юбиляр тоже давно определился. Сейчас главное для Ширвиндта — чтобы у всех его близких все было хорошо. «Никаких меркантильных или карьерных мечт у меня уже нет», — отметил мэтр.

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Александр ШирвиндтВалдайтеатр

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Александр Ширвиндт отметил 85-летие на Валдае без друзей
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