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Ширвиндт решил, что не будет отмечать 85-летний юбилей в Москве

Знаменитый артист уедет на дачу за 400 километров от дома.

Ширвиндт решил, что не будет отмечать 85-летний юбилей в Москве
Александр Ширвиндт. Фото: globallookpress.com

В пятницу, 19 июля, Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей. Актер рассказал, как проведет свой день рождения.

Известно, что Александр Анатольевич не слишком любит шумные праздники. С возрастом становится все меньше друзей, готовых поддержать застолье, а многих из них уже просто нет в живых. Поэтому по случаю юбилея артист уедет из Москвы за четыреста километров на дачу на Валдае.

«Ну, а чему радоваться? Вокруг – старчество, полный падеж друзей. Какие тут могут быть праздники?» – с горечью рассуждает Ширвиндт в интервью «Собеседнику».

Единственные, с кем мэтр хотел бы повидаться в день рождения – его родные. Он мечтает, чтобы на дачу приехали его внук Андрей и внучка Александра вместе с правнучками Эллой и Настей. От коллег и друзей художественный руководитель Театра сатиры с готовностью примет поздравления по телефону или в соцсетях.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в прошлом году у Ширвиндта родилась третья правнучка. Прославленный артист признается, что безмерно любит супругу и всю свою семью, но очень переживает за маленьких наследниц.

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Ширвиндт решил, что не будет отмечать 85-летний юбилей в Москве
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