НОВОСТИ

Чернышев рассказывал, почему они решили с Заворотнюк завести ребенка

По словам фигуриста, врачи их какое-то время отговаривали от ЭКО из-за возраста.

Чернышев рассказывал, почему они решили с Заворотнюк завести ребенка
Чернышев понимал риски ЭКО/globallookpress.com

Фигурист Петр Чернышев в эфире программы «Однажды» на канале НТВ рассказывал, почему они в 47 лет решили с женой, актрисой Анастасией Заворотнюк, завести ребенка. Напомним, что звезда родила после процедуры ЭКО. Вскоре ей, по слухам, поставили страшный диагноз – рак мозга. Сейчас, по неподтверждённой информации, звезда «Моей прекрасной няни» находится в одной из столичных клиник, где медики борются за ее жизнь.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк и Чернышев в 47 лет приняли решение об ЭКО/globallookpress.com

«Мы понимали все сложные моменты, какие-то риски. Это было непросто, но это был наш осознанный шаг», — рассказывал Петр Чернышев.

Также фигурист вспоминал первые моменты после рождения дочери Милы. «Я, конечно, не орал, а вот Мила кричала. Мы сидели за стенкой и понимали, что скоро родится ребенок. Потом мы услышали крик», — заявил фигурист.

Анастасия Заворотнюк в эфире той программы вспоминала, что сын Майкл, когда она ему сообщила о беременности, буквально закричал на мать. Дело в том, что в тот момент в доме стоял бокал вина. Он подумал, что это мать пьет, будучи в положении. Заворотнюк заверила, что это бокал ее супруга.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиПетр Чернышевпрограмма "Однажды"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Чернышев рассказывал, почему они решили с Заворотнюк завести ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: