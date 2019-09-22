Чернышев рассказывал, почему они решили с Заворотнюк завести ребенка

По словам фигуриста, врачи их какое-то время отговаривали от ЭКО из-за возраста.

Фигурист Петр Чернышев в эфире программы «Однажды» на канале НТВ рассказывал, почему они в 47 лет решили с женой, актрисой Анастасией Заворотнюк, завести ребенка. Напомним, что звезда родила после процедуры ЭКО. Вскоре ей, по слухам, поставили страшный диагноз – рак мозга. Сейчас, по неподтверждённой информации, звезда «Моей прекрасной няни» находится в одной из столичных клиник, где медики борются за ее жизнь.

«Мы понимали все сложные моменты, какие-то риски. Это было непросто, но это был наш осознанный шаг», — рассказывал Петр Чернышев.

Также фигурист вспоминал первые моменты после рождения дочери Милы. «Я, конечно, не орал, а вот Мила кричала. Мы сидели за стенкой и понимали, что скоро родится ребенок. Потом мы услышали крик», — заявил фигурист.

Анастасия Заворотнюк в эфире той программы вспоминала, что сын Майкл, когда она ему сообщила о беременности, буквально закричал на мать. Дело в том, что в тот момент в доме стоял бокал вина. Он подумал, что это мать пьет, будучи в положении. Заворотнюк заверила, что это бокал ее супруга.