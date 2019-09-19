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«Вместо Петра будет Петр»: Навка рассказала о будущем Чернышева в шоу

Фигуристка положила конец слухам, что ее коллегу заменят.

«Вместо Петра будет Петр»: Навка рассказала о будущем Чернышева в шоу
Навка не планирует менять Чернышева в своем шоу/globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в Instagram положила конец слухам, что фигуриста Петра Чернышева заменят в ее шоу. Напомним, что, по слухам, он сейчас находится около своей супруги актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы в очень тяжелом состоянии в одной из московских клиник.

Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фото
Навка ответила на вопрос о будущем Чернышева в шоу/https://www.instagram.com/tatiana_navka/

Навка заверила, что Чернышев обязательно в ближайшее время присоединится к ее команде. Один из пользователей напрямую спросил, кто заменит Петра в проекте. На это Татьяна Навка в довольно резкой форме ответила: «Вместо Петра будет Петр».

Отметим, что подписчики в последнее время атакуют Навку расспросами о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. При этом Навка сама дает поводы для таких разговоров. Она выкладывает в соцсетях снимки с Петром Чернышевым. Звезда пиарит свои ледовые шоу.

Татьяна Навка и супруг Анастасии Заворотнюк собирают полные залы своих поклонников по всей стране. Их шоу пользуется огромной любовью у зрителей.

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«Вместо Петра будет Петр»: Навка рассказала о будущем Чернышева в шоу
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