«Вместо Петра будет Петр»: Навка рассказала о будущем Чернышева в шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в Instagram положила конец слухам, что фигуриста Петра Чернышева заменят в ее шоу. Напомним, что, по слухам, он сейчас находится около своей супруги актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы в очень тяжелом состоянии в одной из московских клиник.

Навка заверила, что Чернышев обязательно в ближайшее время присоединится к ее команде. Один из пользователей напрямую спросил, кто заменит Петра в проекте. На это Татьяна Навка в довольно резкой форме ответила: «Вместо Петра будет Петр».

больше по теме Навка пообещала передать слова поддержки Чернышеву от поклонников По слухам, фигурист сейчас дежурит в палате у своей жены Анастасии Заворотнюк.

Отметим, что подписчики в последнее время атакуют Навку расспросами о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. При этом Навка сама дает поводы для таких разговоров. Она выкладывает в соцсетях снимки с Петром Чернышевым. Звезда пиарит свои ледовые шоу.

Татьяна Навка и супруг Анастасии Заворотнюк собирают полные залы своих поклонников по всей стране. Их шоу пользуется огромной любовью у зрителей.