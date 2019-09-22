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Друг Заворотнюк озвучил последнее сообщение от ее директора

Сергею Майорову  представитель актрисы посоветовала не верить в то, что пишут СМИ.

Друг Заворотнюк озвучил последнее сообщение от ее директора
урналист рассказал о последнем сообщении от директора\фото: стопокадр

Автор и ведущий программы «Однажды» Сергей Майоров поделился тем, что узнал от директора Анастасии Заворотнюк о здоровье актрисы. При этом он подчеркнул, что знает только одного директора актрисы — Марину Потапову.

Именно с ней журналист регулярно переписывается и передает приветы Заворотнюк. На этой неделе они также связывались.

«Последнее сообщение от нее на этой неделе было таким: «Мы тебя любим. Не верь. Пресса сильно преувеличивает». И это пока всё», — сказал Майоров.

Сергей также отказался комментировать сообщения неподтвержденную информацию и реплики незнакомых ему людей.  

Напомним, как сообщили СМИ, Заворотнюк вышла из комы и переведена в обычную палату из реанимации. ее уже дважды прооперировали. Никакого официального подтверждения этой информации до сих пор нет, родственники никак не комментируют болезнь актрисы, якобы не желая сглазить улучшение в ее состоянии.

 

 

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Друг Заворотнюк озвучил последнее сообщение от ее директора
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