Друг Заворотнюк озвучил последнее сообщение от ее директора

Сергею Майорову представитель актрисы посоветовала не верить в то, что пишут СМИ.

Автор и ведущий программы «Однажды» Сергей Майоров поделился тем, что узнал от директора Анастасии Заворотнюк о здоровье актрисы. При этом он подчеркнул, что знает только одного директора актрисы — Марину Потапову.

больше по теме Маги и экстрасенсы замечены у больницы, где может находиться Заворотнюк Об этом сообщил близкий друг актрисы журналист Сергей Майоров.

Именно с ней журналист регулярно переписывается и передает приветы Заворотнюк. На этой неделе они также связывались.

«Последнее сообщение от нее на этой неделе было таким: «Мы тебя любим. Не верь. Пресса сильно преувеличивает». И это пока всё», — сказал Майоров.

больше по теме Заворотнюк анонимно обращалась за помощью в институт нейрохирургии Бурденко Пациентку с таким именем теперь не найти в списках клиники.

Сергей также отказался комментировать сообщения неподтвержденную информацию и реплики незнакомых ему людей.

Напомним, как сообщили СМИ, Заворотнюк вышла из комы и переведена в обычную палату из реанимации. ее уже дважды прооперировали. Никакого официального подтверждения этой информации до сих пор нет, родственники никак не комментируют болезнь актрисы, якобы не желая сглазить улучшение в ее состоянии.