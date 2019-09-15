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Дочери Заворотнюк и Петра Чернышева в октябре исполнится годик

Фигурист и актриса поверили в сказку и решились на рождение позднего ребенка.

Дочери Заворотнюк и Петра Чернышева в октябре исполнится годик
Анастасия Заворотнюк/instagram.com/a_zavorotnyuk/

В конце октября дочери 48-летних Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева исполнится один год. Их встреча, рождение малышки – все было сказочным.

Впервые поверить в сказку Петр заставил Анастасию в Сардинии в 2008 году, когда, выйдя из моря, преподнес ей обручальное кольцо со словами: «Смотри, что нашел!»

Потом, когда показал ледовое шоу «Руслан и Людмила». В нем участвовала маленькая Надя Пескова. Глядя на нее, Заворотнюк вдруг поняла, что больше не может жить без такой вот маленькой девочки Милы (от имени Людмила).

Вынашивание и рождение малышки стало для пары настоящим таинством, о котором они рассказали единственный раз изданию HELLO. И то, только после появления ее на свет.

Мила родилась точной копией папы. Для Петра она – первый ребенок, для Анастасии – третий, у актрисы есть 19-летний сын Майкл и 23-летняя дочь Аня.

О том, как забирал их Петр из роддома. Анастасия вспоминала, как анекдот. Молодой отец просто дышать на нее боялся! Трепетно нес до машины, а потом все боялся нажать на педаль газа, так и ехали до дома практически пешком, полдня.

Милу обожают дома все. Старшая сестра Аня, когда увидела ее, расплакалась. Все не могла поверить, что у них теперь есть такое чудо. А брат укладывал ее спать, монотонно читая институтские лекции. Ну а про папу и говорить не стоит – она его счастье, его ненаглядная принцесса. Мужчина 10 лет ждал ее появления на свет, после рождения дочери он стал обожать свою Настю еще больше.

В настоящее время Петр Чернышев находится рядом со своей супругой в больнице. Он, как и многие россияне надеется на чудо, которое уже случалось в их жизни несколько раз. Люди верят, что оно произойдет и на этот раз.

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Дочери Заворотнюк и Петра Чернышева в октябре исполнится годик
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