Стало известно, когда выйдет нашумевшее шоу Собчак с Рудковской

Актер Стас Садальский в очередной раз решил выступить в роли оракула. В августе он одним из первых угадал дату свадьбы Богомолова и Собчак (13 сентября). Теперь он рассекретил, когда выйдет новое шоу Ксении Анатольевны. По его данным (а актер, надо сказать, редко ошибается), это произойдет 24 сентября.

Напомним, речь идет об адаптированном реалити-шоу «Семейство Кардашян». Собчак приобрела на него права и теперь готовит первую передачу к выпуску на телеканале «Супер». Героями шоу выступит семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Тизер с участием известного продюсера уже есть в Сети.

Отметим, ранее Ксения Анатольевна делала намеки на то, что будет работать на Первом канале. Однако, видимо, что-то не срослось и телеведущая занялась продюсированием собственного проекта.

Стас Садальский в своем блоге пошутил по этому поводу: «Прогнозы с катафалком в пятницу 13 начинают сбываться…»