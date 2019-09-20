Послесвадебное: Собчак выразила недовольство московской погодой

Ксения Собчак еще недавно иронизировала, что не любит «ноющих без причины людей». Невероятно, но факт: сама звездная блондинка оказалась одной из них.

На днях спутница Богомолова разразилась тирадой. И кто бы мог подумать, что она в лучших традициях англичан начнет рассуждать о погоде.

«В нашем климате есть одна вещь, которая ужасно бесит: быстрое переключение. Ну ,типо вчера + 20 и солнце, а потом ты уже в свитере и почти шубе. Хотя подобный радикализм во всем остальном мне свойственен и приятен», — заметила теледива.

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Хотя, может, это просто ремонт так на настроение Ксении действует. Ведь недавно она призналась, что их новый с Константином Богомоловым дом уже обрел стены. Что же, самое интересное пару однозначно ждет еще впереди.