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«Настоящее дно»: ведущая Елена Родина оскорбила Алексея Ягудина

Она считает, что спортсмен пиарится на возможной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Настоящее дно»: ведущая Елена Родина оскорбила Алексея Ягудина
Родина оскорбила Ягудина/globallookpress.com

Ведущая авторской передачи «Фигурвью» Елена Родина в Instagram нелестно отозвалась об олимпийском чемпионе по фигурному катанию Алексее Ягудине. Поводом послужил его визит на один из центральных каналов, где он рассказывал о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. По слухам, звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком мозга. Она якобы находится в очень тяжелом состоянии.

Алексей Ягудин. Фото
Ягудина травят за разговоры о Заворотнюк/http://globallookpress.com

Как сказала Родина, фигурист не является близким другом семьи Заворотнюк. С ее мужем Петром Чернышевым они никогда близко не общались. Также она предполагает, что Ягудин, скорее всего, согласился на съемки за деньги.

Родина добавила, что во время эфира Ягудин прорекламировал свои гастроли в Крыму. Даже назвал город, где они пройдут – Ялта.

«Ягудин поступил просто мерзко и позорно. Это настоящее дно. Просто вдумайтесь, что произошло! В голове не укладывается», — заявила Елена Родина.

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«Настоящее дно»: ведущая Елена Родина оскорбила Алексея Ягудина
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