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Психолог объяснил ажиотаж вокруг возможной болезни Заворотнюк

По словам Павла Жавнерова, многие воспринимают актрису как свою хорошую знакомую.

Психолог объяснил ажиотаж вокруг возможной болезни Заворотнюк
Заворотнюк, по слухам, лечится от рака мозга/globallookpress.com

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, почему возник такой нездоровый ажиотаж вокруг возможной болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Напомним, что, по слухам, она находится в одной из московских клиник. Якобы у актрисы рак мозга. Родные с официальной информацией, подтверждающей или опровергающей этот страшный диагноз, пока не выступали.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, сильно больна/http://globallookpress.com

Как сказал Жавнеров, люди воспринимают Заворотнюк как свою хорошую знакомую. Еще вчера она была здоровой и лучезарной, а сегодня уже у нее возможен страшный диагноз.

«Это задевает людей, и они очень сильно начинают переживать, в первую очередь за свою жизнь», — объяснил эксперт. Он добавил, что сейчас многие ждут, как будут развиваться события дальше. Финал в данной истории пока еще неизвестен.

Также психолог сказал, что многие проецируют случай с Заворотнюк на себя. У людей в голове проносится страшная мысль, что и с ними может случиться несчастье. При этом он добавил, что негативная информация производит на людей более яркое впечатление из-за силы эмоциональной реакции, сообщает Ura.ru.

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Психолог объяснил ажиотаж вокруг возможной болезни Заворотнюк
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