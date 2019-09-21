Психолог объяснил ажиотаж вокруг возможной болезни Заворотнюк

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, почему возник такой нездоровый ажиотаж вокруг возможной болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Напомним, что, по слухам, она находится в одной из московских клиник. Якобы у актрисы рак мозга. Родные с официальной информацией, подтверждающей или опровергающей этот страшный диагноз, пока не выступали.

Как сказал Жавнеров, люди воспринимают Заворотнюк как свою хорошую знакомую. Еще вчера она была здоровой и лучезарной, а сегодня уже у нее возможен страшный диагноз.

«Это задевает людей, и они очень сильно начинают переживать, в первую очередь за свою жизнь», — объяснил эксперт. Он добавил, что сейчас многие ждут, как будут развиваться события дальше. Финал в данной истории пока еще неизвестен.

Также психолог сказал, что многие проецируют случай с Заворотнюк на себя. У людей в голове проносится страшная мысль, что и с ними может случиться несчастье. При этом он добавил, что негативная информация производит на людей более яркое впечатление из-за силы эмоциональной реакции, сообщает Ura.ru.