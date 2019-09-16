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Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

Фигурист живет по соседству с актрисой.

Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Алексей Ягудин. фото: globallookpress.com

С наступлением осени не утихают разговоры вокруг Анастасии Заворотнюк. Появились слухи, что актриса тяжело больна и находится в реанимации одной из столичных клиник. В СМИ поступала информация, что у артистки, которая только в прошлом году родила дочку Милу, диагностировали рак головного мозга. Однако директор артистки опровергала эту информацию и заверяла, что скоро сама Анастасия появится на публике и прокомментирует слухи.

Однако Заворотнюк так и не вышла на связь с журналистами и поклонниками. Более того, ее аккаунты в соцсетях давно не обновлялись. Муж Анастасии Петр Чернышев также хранит молчание. Из-за этого тревога в обществе только нарастает. А слухи, что актриса впала в кому и врачи не могут ей помочь, только усугубляют ситуацию. В случившемся пытался разобраться Дмитрий Борисов. В студии передачи «Пусть говорят!» появились близкие друзья Анастасии.

Фигурист Алексей Ягудин не стал скрывать, что в последнее время не связывался с Заворотнюк. «Я писал Пете Чернышеву, ее мужу. Он не ответил. И даже сообщения не прочитаны, это можно наглядно увидеть», — рассказал спортсмен.

«Что касается Насти, то мы живем в одном поселке уже много лет. Поскольку мы гастролируем в Крыму, Ялте этим летом, то мы редко бываем в Москве. Но летом я видел практически каждый день карету скорой помощи, которая дежурила у ее дома. Мы с детьми прогуливаемся мимо ее дома. В то же время я видел Настю весной этого года. Мы вместе участвовали в съемках пилотного выпуска одной из телепередач. Абсолютно нормально выглядела Настя, жизнерадостной, какой обычно и являлась», — пояснил Ягудин.

Ягудин у Борисова. фото
Ягудин видел карету скорой помощи у дома Заворотнюк летом. Фото: кадр из передачи «Пусть говорят!»

Он признался, что распространившиеся слухи о коллеге его шокировали. Ведущий поинтересовался у врача в студии, Леонида Аркадьевича, может ли болезнь так быстро начать действовать на человека, и возможно ли то, что Заворотнюк буквально за пару месяцев стала выглядеть и чувствовать себя плохо: «К сожалению, так бывает достаточно часто. Начало болезни длится долго, абсолютно скрыто, без каких-либо признаков и симптомов, а потом взрывается, как граната. И человек уходит очень быстро».

Эксперт не исключает, что болезнь может прогрессировать очень быстро. Фото: кадр из передачи «Пусть говорят!»

Ягудин согласился со словами гостей в студии, что рано говорить о чем-либо, так как ситуация может проясниться еще не скоро. По его словам, тревоги основаны лишь на слухах.

«Да, я видел летом карету скорой помощи. Я говорю, что Петя Чернышев не отвечает, хотя обычно он достаточно быстро отвечал на вопросы. Потом мы пытались связаться вместе с Ильей Авербухом. Илья связался с Татьяной Навкой, человеком который катается на льду с Чернышевым. Ответ короткий был. Глобально в двух словах: „молимся“. Я атеист, реальности смотрю в глаза. Если действительно, то о чем пишут, о той серьезной проблеме, которая возможно сейчас присутствует, то здесь без слов», — отметил фигурист.

Ягудин. фото
Ягудин не стал скрывать, что Навка молится за актрису. Фото: кадр из передачи «Пусть говорят»

Он вспомнил, как счастлива была Заворотнюк, когда на свет появилась ее младшая дочь Мила. Алексей подчеркнул, что она очень ждала этого ребенка. Напомним, что актриса родила младшую наследницу в октябре прошлого года, в 47 лет.

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Алексей ЯгудинАнастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиПрограмма «Пусть говорят»

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Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
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