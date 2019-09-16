Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

С наступлением осени не утихают разговоры вокруг Анастасии Заворотнюк. Появились слухи, что актриса тяжело больна и находится в реанимации одной из столичных клиник. В СМИ поступала информация, что у артистки, которая только в прошлом году родила дочку Милу, диагностировали рак головного мозга. Однако директор артистки опровергала эту информацию и заверяла, что скоро сама Анастасия появится на публике и прокомментирует слухи.

Однако Заворотнюк так и не вышла на связь с журналистами и поклонниками. Более того, ее аккаунты в соцсетях давно не обновлялись. Муж Анастасии Петр Чернышев также хранит молчание. Из-за этого тревога в обществе только нарастает. А слухи, что актриса впала в кому и врачи не могут ей помочь, только усугубляют ситуацию. В случившемся пытался разобраться Дмитрий Борисов. В студии передачи «Пусть говорят!» появились близкие друзья Анастасии.

Фигурист Алексей Ягудин не стал скрывать, что в последнее время не связывался с Заворотнюк. «Я писал Пете Чернышеву, ее мужу. Он не ответил. И даже сообщения не прочитаны, это можно наглядно увидеть», — рассказал спортсмен.

«Что касается Насти, то мы живем в одном поселке уже много лет. Поскольку мы гастролируем в Крыму, Ялте этим летом, то мы редко бываем в Москве. Но летом я видел практически каждый день карету скорой помощи, которая дежурила у ее дома. Мы с детьми прогуливаемся мимо ее дома. В то же время я видел Настю весной этого года. Мы вместе участвовали в съемках пилотного выпуска одной из телепередач. Абсолютно нормально выглядела Настя, жизнерадостной, какой обычно и являлась», — пояснил Ягудин.

Он признался, что распространившиеся слухи о коллеге его шокировали. Ведущий поинтересовался у врача в студии, Леонида Аркадьевича, может ли болезнь так быстро начать действовать на человека, и возможно ли то, что Заворотнюк буквально за пару месяцев стала выглядеть и чувствовать себя плохо: «К сожалению, так бывает достаточно часто. Начало болезни длится долго, абсолютно скрыто, без каких-либо признаков и симптомов, а потом взрывается, как граната. И человек уходит очень быстро».

Ягудин согласился со словами гостей в студии, что рано говорить о чем-либо, так как ситуация может проясниться еще не скоро. По его словам, тревоги основаны лишь на слухах.

«Да, я видел летом карету скорой помощи. Я говорю, что Петя Чернышев не отвечает, хотя обычно он достаточно быстро отвечал на вопросы. Потом мы пытались связаться вместе с Ильей Авербухом. Илья связался с Татьяной Навкой, человеком который катается на льду с Чернышевым. Ответ короткий был. Глобально в двух словах: „молимся“. Я атеист, реальности смотрю в глаза. Если действительно, то о чем пишут, о той серьезной проблеме, которая возможно сейчас присутствует, то здесь без слов», — отметил фигурист.

Он вспомнил, как счастлива была Заворотнюк, когда на свет появилась ее младшая дочь Мила. Алексей подчеркнул, что она очень ждала этого ребенка. Напомним, что актриса родила младшую наследницу в октябре прошлого года, в 47 лет.