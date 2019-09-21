Онколог объяснил, что означает возможный перевод Заворотнюк из реанимации в палату

Онколог из Ярославля Дмитрий Петровский пояснил, что означает перевод актрисы Анастасии Заворотнюк из реанимации, где она, по слухам, провела последнюю неделю, в обычную палату. Напомним, что, по неподтвержденной информации, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» рак мозга. Родные звезды пока никак не комментировали эти слухи.

По словам Петровского, скорее всего, в последние дни актрисе проводили противоотечную терапию. Это в свою очередь положительным образом сказалось на ее состоянии.

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«Это не улучшение основного заболевания, а снятие симптомов, так называемая симптоматическая терапия. Строить какие-то прогнозы по основному заболеванию нельзя. Если после снятия симптомов отека появится возможность специального лечения, то исход может быть положительным», — заявил Дмитрий Петровский.

В то же время врач заметил, что для полноты всей картины нужно более подробно знать всю клиническую ситуацию. К сожалению, родные Анастасии Заворотнюк не делятся какими-то подробностями, из-за чего за последнее время было огромное количество слухов о состоянии звезды. В любом случае все поклонники «моей прекрасной няни» желают Анастасии Заворотнюк как можно скорее поправиться и вернуться на экраны, а также в спектакли, сообщает портал progorod76.ru.