Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну

По контракту фигуристу необходимо выступить в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Болезнь Анастасии Заворотнюк обрастает все новыми подробностями. Стало известно, что 48-летняя актриса находится с дочерью на итальянском побережье.

А вот супругу, фигуристу Петру Чернышеву, все же придется оставить жену на некоторое время. По договору спортсмен обязан выступить в шоу Татьяны Навки в турецком парке развлечений The Land of Legends.

На солнечном побережье уже все готово к приезду артистов, а афиши анонсировали Петра среди участников. Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.

«С Петром Чернышевым все в порядке, — заметила олимпийская чемпионка. — Вы же про Турцию спрашиваете? Все состоится, не переживайте», сообщает сайт «Комсомольская Правда».

Ранее сообщалось, что супруг Анастасии не подписывает договора о новых гастролях. И надеется все время посвятить жене и маленькой дочке.