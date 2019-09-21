Гитарист музыкальной группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин заявил, что лидер коллектива Сергей Шнуров не откажется от исполнения матерных песен со сцены. Как он сказал, некоторые композиции просто не будут звучать, если из них убрать мат.

Гугучкин отметил, что пока не было прецедентов, чтобы музыкальный коллектив признали злостными нарушителями закона. «Насколько мне известно, Сергей не планирует ничего менять», — приводит Telegram-канал «Подъем» слова Гугучкина.

Добавим, что не так давно Сергей Шнуров выступал в Ростове-на-Дону. Со сцены зрители слышали мат. На организаторов концерта было заведено административное дело. Им может грозить штраф от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

Сергей Шнуров со своим коллективом этим летом путешествовал по крупным российским городам. Группа выступала на стадионах, где в прошлом году проходили встречи чемпионата мира по футболу. В каждом городе было огромное количество зрителей. «Ленинград» — одна из самых популярных команд в стране.