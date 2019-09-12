«Ищу Вас, как во тьме клопа»: Noize MC вызвал Сергея Шнурова на дуэль

Иван Алексеев, он же Noize MC, опубликовал посвящение Сергею Шнурову в котором он вызывает его на дуэль. В ролике Иван выступает с гневной отповедью в адрес лидера группировки «Ленинград», пока его бреет цирюльник.
Noize MC обвиняет Шнурова в том, что он погряз в шоу-бизнесе, а его выступления в СМИ — не более чем словоблудие. А истинный творец занят вечным поиском себя, избегает клише и ищет лишь «глубинной сути».
«Всё это точно не про Вас
И Ваш бездарный перформанс,
Что в плане духа сделан грязной левой пяткой.
Так пусть дуэль рассудит нас:
Прервав сей пьяный, пошлый фарс,
Пусть отрезвит Вас моя хлёсткая перчатка!» — говорит Иван, швыряя перчатку.
Так талантливо репер анонсировал совместный концерт с группой «Ленинград», который состоится 23 ноября в Москве на ЦСКА Арене.
Напомним, недавно состоялась премьера нового клипа репера Noize MC «Всё как у людей». Песня, на которую снято видео, написана под влиянием творчества Егора Летова. На канале музыканта в видеохостинге YouTube ролик за два дня посмотрели более 2,5 миллиона раз. Известный музыкальный критик Артемий Троицкий назвал клип шедевром и заявил о вступлении российской музыки в Серебряный век.