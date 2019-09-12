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«Ищу Вас, как во тьме клопа»: Noize MC вызвал Сергея Шнурова на дуэль

Репер обвинил лидера группировки «Ленинград» в бездарности и словоблудии.

«Ищу Вас, как во тьме клопа»: Noize MC вызвал Сергея Шнурова на дуэль
Noize MC /фото: натан антонович/кп

Иван Алексеев, он же Noize MC, опубликовал посвящение Сергею Шнурову в котором он вызывает его на дуэль. В ролике Иван выступает с гневной  отповедью в адрес лидера группировки «Ленинград», пока его бреет цирюльник.

Noize MC обвиняет Шнурова в том, что он погряз в шоу-бизнесе, а его выступления в СМИ — не более чем словоблудие. А истинный творец занят вечным поиском себя, избегает клише и ищет лишь «глубинной сути».

«Всё это точно не про Вас

И Ваш бездарный перформанс,

Что в плане духа сделан грязной левой пяткой.

Так пусть дуэль рассудит нас:

Прервав сей пьяный, пошлый фарс,

Пусть отрезвит Вас моя хлёсткая перчатка!» — говорит Иван, швыряя перчатку.

Так талантливо репер анонсировал совместный концерт с группой «Ленинград», который состоится 23 ноября в Москве на ЦСКА Арене.

Напомним, недавно состоялась премьера нового клипа репера Noize MC «Всё как у людей». Песня, на которую снято видео, написана под влиянием творчества Егора Летова. На канале музыканта в видеохостинге YouTube ролик за два дня посмотрели более 2,5 миллиона раз.  Известный музыкальный критик Артемий Троицкий назвал клип шедевром и заявил о вступлении российской музыки в Серебряный век.

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InstagramNoize MCдуэльконценртМоскваСергей Шнуров

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«Ищу Вас, как во тьме клопа»: Noize MC вызвал Сергея Шнурова на дуэль
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