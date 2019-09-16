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Чиновница из Ростова написала на Шнурова заявление в полицию

Сотрудницу Минкульта возмутило, что лидер «Ленинграда» 4 часа исполнял матерные песни.

Чиновница из Ростова написала на Шнурова заявление в полицию
Фото: https://www.instagram.com/p/Byf_TQuhQvr/

Сотрудница Минкульта России по Югу и Кавказу написала на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова заявление в полицию. Причиной негодования женщины стали матерные песни, которые идейный вдохновитель группировки исполнял на многотысячную аудиторию в течение 4 часов. В документе, уточняет Telegram-канал 112, значилось, что некая Александра присутствовала на мероприятии и оказалась недовольна звучащей «на всю Ростов-Арену» нецензурной бранью. В этот момент на концерте присутствовало 46 тысяч человек.

В полиции документ взяли в работу. Чем это грозит Сергею Шнурову, пока неизвестно. Отметим, что в тот день посещение стадионного тура по городам стало одним из рекордных для коллектива «Ленинграда».

Сейчас Сергей Шнуров и компания продолжают давать прощальные концерты по стране. Ранее лидер «Ленинграда» анонсировал роспуск группы. Последним городом в поездке станет Челябинск – южноуральский город примет исполнителей 1 декабря.

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Тэги:

концертматпесняРостовСергей Шнуровсудчиновница

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Чиновница из Ростова написала на Шнурова заявление в полицию
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