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Шнуров посвятил песню «Обезьяна и орел» разводу Собчак и Виторгана

Это произошло во время выступления артиста в Ростове-на-Дону.

Шнуров посвятил песню «Обезьяна и орел» разводу Собчак и Виторгана
Сергей Шнуров. Фото: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/SHNUROVS/

Тема свадьбы журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, безусловно, была самой главной 13 сентября. Все, кого молодожены пригласили на свой праздник, поздравляли их лично, ну, а кого не оказалось торжестве, посылали приветы.

Так, например, Сергей Шнуров, сам не так давно в очередной раз женившийся, не мог пройти мимо темы бракосочетания светской львицы и режиссера. Не секрет, что музыкант в ссоре с Собчак — они не раз выясняли отношения в соцсетях посредством стихотворных виршей.

«В такой знаменательный день мы не можем не сыграть эту песню. В день, когда Собчак перестала быть женой Виторгана. Обезьяна и Орел!» — сказал Шнуров со сцены на концерте в Ростове-на-Дону.

Напомним, на самой вечеринке без песен, конечно, тоже не обошлось. Свой первый свадебный танец Ксения и Константин станцевали по хит Киркорова «Снег», затем Собчак посвятила своему мужу одну из композиций Ирины Аллегровой. От переизбытка чувств бывшая жена Шнурова Матильда, которая оказалась в числе гостей мероприятия, даже расплакалась.

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Шнуров посвятил песню «Обезьяна и орел» разводу Собчак и Виторгана
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