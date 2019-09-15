Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении

Музыкант поставил торжество телеведущей в один ряд с акциями Петра Павленского.

Сергей Шнуров рассказал, что он думает о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова в стихотворении, которое опубликовал в Instagram. Музыкант отметил, что зритель сегодня не строгий, и ньюсмейкеры (те, о ком пишут в новостях), прибегают к самым примитивным способам, чтобы привлечь внимание публики, в том числе — разъезжают на катафалке.

больше по теме Садальский раскритиковал поездку Собчак и Богомолова в катафалке А подписчики артиста назвали молодоженов «фриками».

Шнуров также отметил, что свои низкопробные перфомансы такие люди оправдывают высокими целям: «Трудятся не за медали, Чтоб прозрели все скоты!».

Лидер группировки «Ленинград» напомнил об акции художника-акциониста Петра Павленского, который прибил гвоздями гениталии к мостовой на Красной площади в Москве.

«Места нет уже стиху, В арт-пространстве рифмы скисли», — сетует певец.

Напомним, режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак поженились в пятницу, 13 сентября. В ЗАГС они прибыли на катафалке, а после росписи поехали на венчание. Вечером состоялся банкет. Торжество собрало вместе множество звезд отечественного шоу-бизнеса.