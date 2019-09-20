Дмитрий Песков рассказал об отсутствии выходных у Владимира Путина

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков признался, что глава государства не имеет полноценных выходных. Официальный представитель отметил, что у российского политического лидера достаточно насыщенный рабочий график, который не позволяет ему отдыхать чаще. Так, Путину ежедневно поступают доклады от различных ведомств, регулярно возникают вопросы, которые требуют срочного решения, а также достаточно быстро на столе появляются документы, которые не могут вступить в силу без подписи президента.

Песков отметил, что Путин по возможности старается уделять время и своим хобби. В свободные часы Владимир Владимирович встречается с родственниками и занимается спортом. Для последнего он находит время каждый день. Выходных же в классическом представлении россиян политик не имеет, уточняет РИА Новости.

Напомним, во время «прямой линии» Путин отметил, что его работа ему не надоедает. При этом сам президент резюмировал, что черпает силы из общения с успешными людьми, а лень не считает чем-то зазорным. По его словам, это естественное состояние, сигнализирующее о необходимости отдыха.