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Владимир Путин поздравил Ирину Роднину с 70-летием

Президент отметил сильные стороны юбилярши.

Владимир Путин поздравил Ирину Роднину с 70-летием
Фото: https://www.instagram.com/p/BeN9tlMghZE/

12 сентября именитая фигуристка Ирина Роднина отмечает юбилей – спортсменке исполняется 70 лет. Поздравить олимпийскую чемпионку сегодня поспешили друзья и коллеги по цеху. Высказался о личности спортсменки и президент страны Путин. Он отметил яркость и талант Родниной и подчеркнул активность гражданской позиции. Политический лидер отметил, что фигурное катание закалило именинницу и позволило ей многого добиться, не останавливаясь на достигнутом.

Отдельно Путин отметил трудолюбие, неиссякаемую энергию и самоотдачу, с которой чемпионка отдается делу. В дальнейшем президент пожелал ей доброго здоровья и успехов во всех начинаниях.

Сама Роднина сегодня появилась в передаче Оксаны Пушкиной «Зеркало для героя». В беседе с телеведущей фигуристка отметила, что вопрос о родителях – достаточно болезненный для нее. Женщина не сумела по личным причинах похоронить мать.

«Это у меня беда. Это та заноза, от которой никогда не избавиться. Я думаю, что мама поняла и простила. В этом особенность родителей», — высказалась она.

Депутат Госдумы также рассказала, что вынуждена была бороться с сердечными проблемами – врачи уговаривали Роднину на операцию, но она отказалась – и победила. Сейчас главная отрада фигуристки – это помощь детям: именинница курирует различные проекты.

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Владимир ПутинИрина Роднинаспортфигурное катаниеюбилей

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Владимир Путин поздравил Ирину Роднину с 70-летием
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