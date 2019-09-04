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Владимир Путин поздравил с юбилеем бабушку Ивана Урганта

Народная артистка РСФСР празднует 90-летие.

Владимир Путин поздравил с юбилеем бабушку Ивана Урганта
Владимир Путин. фото: globallookpress.com

Известный телеведущий Иван Ургант родился в семье актера Андрея Урганта, а его бабушкой является знаменитая народная артистка РСФСР Нина Ургант. В честь своей родственницы шоумен даже назвал одну из дочерей, а вторую наследницу он назвал в честь мамы — Валерией. 4 сентября бабушке Урганта исполнилось 90 лет. Со знаменательным событием женщину поздравил президент РФ Владимир Путин.

Он высоко оценил ее актерское мастерство и преданность делу. «Примите сердечные поздравления с юбилейным Днём рождения. Большой и щедрый талант, несравненное актёрское мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали Вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую, искреннюю любовь зрителей», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Конечно, каждый год и Иван Ургант поздравляет бабушку. В прошлом году он показал, как актриса выглядела в молодости. Тогда поклонники поразились тому, какая Нина Николаевна красивая. А на этот раз телеведущей разместил в соцсети ее свежий снимок. Артистка выглядит бодрой и счастливой. Ведущий отметил, что она по-прежнему красавица.

Напомним, что в 2014 году у Нины Ургант обнаружили болезнь Паркинсона. Сын народной артистки Андрей Ургант рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, чем занимается его мама. Он подчеркнул, что у женщины по-прежнему ясный ум. Она читает книги и делится своим мнением с друзьями на различные темы. В свет Нина Николаевна не выходит, так как не хочет, чтобы ее видели постаревшей.

А вам доводилось видеть фильмы с участием Нины Ургант?

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Владимир Путин поздравил с юбилеем бабушку Ивана Урганта
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