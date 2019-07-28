НОВОСТИ

Интервью с Путиным выдвинули на премию «Эмми»

Беседу с президентом России провел тележурналист Крис Уоллес.

Интервью с Путиным выдвинули на премию «Эмми»
Владимир Путин. Фото: Globallookpress.com

Интервью 2018 года с Президентом России Владимиром Путиным номинировано на премию «Эмми», сообщает «НТВ».

Беседу с российским лидером провел американский журналист Крис Уоллес на телеканале Fox News. Разговор состоялся в Хельсинки сразу по окончании встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. Основным условием выпуска телесюжета со стороны Кремля стало его размещение в полном объеме. Согласно информации исследовательской службы Nielsen, интервью Уоллеса видели в Америке 3,2 миллиона человек.

Известно, что после завершения работы над телесюжетом о Путине, американский журналист отправился вместе с супругой отдыхать по России. Они посетили Москву и Санкт-Петербург.

Добавим, что телеканал Fox News впервые выдвигается на премию «Эмми». Кроме сюжета с Путиным на награду претендует еще шесть телевизионных интервью от разных компаний. Премия будет вручаться 22 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе. Для телевизионщиков это очень важная награда, сопоставимая по уровню с «Оскаром».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ПутининтервьюКоманда ПутинаПремия «Эмми»Путинстиль Владимира ПутинаЭмми

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Интервью с Путиным выдвинули на премию «Эмми»
Интересно?
Поделись с друзьями: