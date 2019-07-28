Интервью с Путиным выдвинули на премию «Эмми»

Интервью 2018 года с Президентом России Владимиром Путиным номинировано на премию «Эмми», сообщает «НТВ».

Беседу с российским лидером провел американский журналист Крис Уоллес на телеканале Fox News. Разговор состоялся в Хельсинки сразу по окончании встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. Основным условием выпуска телесюжета со стороны Кремля стало его размещение в полном объеме. Согласно информации исследовательской службы Nielsen, интервью Уоллеса видели в Америке 3,2 миллиона человек.

Известно, что после завершения работы над телесюжетом о Путине, американский журналист отправился вместе с супругой отдыхать по России. Они посетили Москву и Санкт-Петербург.

Добавим, что телеканал Fox News впервые выдвигается на премию «Эмми». Кроме сюжета с Путиным на награду претендует еще шесть телевизионных интервью от разных компаний. Премия будет вручаться 22 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе. Для телевизионщиков это очень важная награда, сопоставимая по уровню с «Оскаром».