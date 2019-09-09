Самолет Владимира Путина однажды попал в экстренную ситуацию

Лайнер, на борту которого находился президент, оказался в зоне сильной турбулентности. Это произошло, когда самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. О подробностях рассказал бывший пилот «Борта номер один» Владимир Федорушкин в интервью журналистам. Он не уточнил, когда именно произошли эти события.

По словам летчика, в тот день погодные условия были очень непростыми. Вскоре после вылета из аэропорта Внуково самолет попал в зону турбулентности. Пилот отметил, что «болтанка» была настолько сильной, что перестал работать автопилот, а руль поворота функционировал лишь частично.

«Мы вплоть до 9 тыс. набирали, и нас болтало так, что если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались», — поделился подробностями Федорушкин.

Не менее сложной оказалась и посадка. Из-за плохой работы руля самолет рисковал выехать за пределы взлетно-посадочной полосы. После рейса летчика вызвал в кабинет сам лидер государства. Путин поинтересовался, почему полет оказался таким непростым.

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Федорушкин также рассказал журналистам об особенностях питания первых лиц на президентских рейсах. Как выяснилось, еду для лидеров готовят заранее и привозят в специальных контейнерах. Обед для президента разогревают бортпроводники на втором этаже лайнера. По воспоминаниям пилота, иногда Владимир Путин не скрывал, что однообразное питание ему приелось: «Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом».

Владимир Федорушкин более 40 лет перевозил первых лиц государства. Помимо Путина его пассажирами были Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Дмитрий Медведев.