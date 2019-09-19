Орлова ответила на обвинения в пиаре на бездомных животных

Певица и телеведущая призвала аудиторию помогать обездоленным «братьям меньшим», ведь сделать это в одиночку она не может.

Подписчики блога телеведущей «Дома-2» Ольги Орловой обвинили ее в пиаре на бездомных животных. Об этом певица рассказала на личной странице в Instagram. Она призналась, что недавно на связь с ней вышла некая девушка, которая попросила у Ольги помощи в пристройстве 9 бездомных собак. Сердобольная россиянка рассказала, что через три дня уезжает из города, а куда ей деть животных, она не знает.

«Я зашла к ней на страницу, которую она не ведет с апреля, и указала ей на это. И сразу началось, мол, какая связь между ведением страницы и помощью, что шоу-бизнес — это показуха, и Орлова не помогает, а только пиарится», — обиженно рассказала знаменитость аудитории. Телеведущую возмутило обвинение в пиаре.

Орлова задалась вопросом, что конкретно она должна была сделать в этой ситуации, чтобы помочь и не быть оскорбленной. Сама Ольга призналась, что не имеет своего приюта, а животных, которых она находит, вынуждена лечить за счет своих средств. Кроме того, ведущая отметила, что ей в личные сообщения каждый день поступают сотни просьб о помощи, удовлетворить все она просто не в состоянии.

«Помощь — это когда вы лично занялись этой проблемой! Оторвали свой зад от ваших важных дел, вызвали полицию/забрали животное/отвезли в ветклинику/разместили пост в соцсетях. Я помогала, помогаю и буду помогать животным. Я делаю это лично, своими руками и с помощью моих подписчиков. Я всегда буду бороться с несправедливостью по отношению к животным. Вместе мы — сила», — опубликовала свой крик души Орлова.

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В комментариях люди разделились на два лагеря: одни поддержали ведущую и отметили, что хорошим для всех не будешь. Другие же акцентировали внимание, что неоднократно и сами писали Орловой с просьбой помочь, но она на призывы так и не ответила.