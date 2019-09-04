Ольга Орлова призналась, что боится одиночества

Ведущая «Дома-2» всегда напоминает себе, что надо быть сильной.

41-летняя Ольга Орлова по праву считается одной из первых красавиц российского шоу-бизнеса и телевидения. Она тщательно следит на собой, всегда одета со вкусом. Тем удивительней, что звезда до сих пор не встретила своего мужчину, который подарил бы ей свою любовь.

Пока этого не произошло, телеведущая «Дома-2» рассказывает своим подписчикам в социальной сети Instagram о своих буднях.

«Жизнь делает человека сильным. Измены и предательства дарят бесценный опыт, шрамы на душе скрывает улыбка, боль потерь прячется глубоко внутри… Иногда я люблю свое одиночество, в нем я могу спрятаться ото всех. Иногда я боюсь его, так как оно ставит меня лицом к лицу с моими страхами. И в этот момент я каждый раз понимаю, что надо быть сильной…», — откровенно пишет телеведущая.

Подписчики отмечают, что это очень сильные слова, но все же искренне и весьма эмоционально выражают недоумение по поводу того, что такая умница и красавица находится в одиночестве. Некоторые поддерживают позицию звезды.

«Мне частенько кажется, иногда лучше быть одной, чем не с тем мужчиной рядом», — пишет фанатка Ольги Орловой.

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