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Орлова рассказала про породистую собаку с драматичной судьбой

Артистка призвала поклонников принять участие в судьбе годовалой Аби.

Орлова рассказала про породистую собаку с драматичной судьбой
Ольга Орлова/instagram.com/olgaorlova1311/

Бывшая солистка группы «Блестящие» 41-летняя Ольга Орлова — известная звездная «собачница», Instagram которой пестрит снимками братьев наших меньших. У Ольги три собаки, две из которых она взяла из приютов. Певица занимается благотворительностью, помогая по мере сил пристраивать собак, которым нужен дом. «Подопечной» Орловой стала собака породы стаффорд по кличке Аби, которая была жестоко покусана другими представителями бойцовских пород и осталась без хозяина.

Артистка опубликовала видео с участием Аби, где собака ласкается к Ольге, демонстрируя покладистый и благодарный характер.

«Сегодня ко мне приехала Аби. Аби была растерзана собаками, сломан хвост, видимо, она использовалась какими-то нелюдями для притравки. Она идеальный компаньон!

Очень прошу, присмотритесь. Она достойна обрести дом, она очень нуждается в любви и готова быть самым преданным другом», — написала Орлова в Instagram и сразу получила множество откликов.

Среди других знаменитостей, преуспевших на ниве благотворительности в пользу собак, — Алексей Серебряков, Сергей Лазарев, Леонид Ярмольник, Шарлиз Терон.

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Тэги:

Алексей СеребряковЛеонид ЯрмольникОльга ОрловаСергей ЛазаревШарлиз Терон

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Орлова рассказала про породистую собаку с драматичной судьбой
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