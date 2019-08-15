ЗВЕЗДЫ

Ольга Орлова рассказала, кто греет ее по ночам

Ведущая «Дома-2» в очередной раз доказала, как сильно любит своих собак.

Ольга Орлова рассказала, кто греет ее по ночам
https://www.instagram.com/olgaorlova1311/

Певица, а ныне ведущая популярной телестройки — знатная собачница. Звезда не только проводит выходные в приютах и помогает найти любящих «мам и пап» брошенным лапикам, но и в собственном доме приютила четырех песиков. Причем, троих взяла так раз из приюта.

До этого над собаками измывались на улице, а потому Орлова старается окружить их максимальной заботой и любовью.

За чрезмерную нежность подписчики даже подтрунивают над звездой экрана. Как-то упрекнули ее, что целовать собак негигиенично.

Впрочем, подругу Жанны Фриске это мало беспокоит. Так на днях девушка продемонстрировала фото, на котором видно, что четверолапые спят на белых простынях на ее же кровати.

«Мои меховые грелки. Актуально холодным московским летом», — подписала та снимок.

Напомним, первая собака, шарпей по кличке Бруно, появилась у Ольги в 2016 году. Через год девушка забрала беспородную Дину из усыпальницы, следом появилась Ася, которую звезда взяла на передержку, но не смогла расстаться и с этим меховым чудом. И, наконец, под новый год в квартире Орловой появился еще один брошенный «хвостик», которого долго никто не брал домой.

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Ольга Орлова рассказала, кто греет ее по ночам
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