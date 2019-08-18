Ольга Орлова спасла собаку от живодера

Ольга Орлова опубликовала видео о страшном живодерстве, которое случилось на 56-м километре Киевского шоссе.

Впереди автомобиля артистки двигалась машина, рядом с которой едва передвигая ногами, пытался бежать алабай. Собака была в ошейнике с привязанным к нему поводком, конец которого был у водителя машины. Было видно, что суставы ног пса уже не выдерживают нагрузки и начинают ломаться. И вскоре алабай упал на дорогу.

Все это время артистка призывала на своей странице в Instagram всех, кто рядом, чтобы помогли остановить происходящее на дороге живодерство. И добрые люди вскоре откликнулись, заблокировав дорогу страшной машине.

Несчастное животное, пострадавшее от жестокости человека (а человек ли так может делать?) Орлова забрала с собой.

«Спасибо огромное всем за участие. Вместе — мы сила!», — написала артистка в Instagram.

Певица сообщила, что не бросит спасенную собаку, ей будет обеспечено полноценное лечение и уход.