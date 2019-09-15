ЗВЕЗДЫ

На свадьбе у Собчак военные спели «Войди в меня»

Ролик с перформансом появился в Сети.

На свадьбе у Собчак военные спели «Войди в меня»
Собчак и Богомолов/globallookpress.com

Песня Игоря Николаева «Войди в меня», некогда популярная благодаря знойному исполнению Ирины Аллегровой, сама по себе – некий вызов. А звучащая из уст военных – вызов вдвойне. Увидеть столь необычное музыкальное произведение удалось гостям свадьбы Собчак и Богомолова, которая состоялась 13 сентября. Видео стало достоянием общественности, благодаря телеграм-каналу «Только никому».

Это нестандартное выступление Ксения Собчак назвала у себя в Facebook «декадентским театром». И в нем она, кстати, тоже приняла участие. Бывший кандидат в президенты России исполнила столь горячий танец, что не каждое СМИ решиться его разместить на своем ресурсе. Не будем и мы.

Ну а это классическое исполнение песни Игоря Николаева легендарной «шальной императрицей» (если вы вдруг забыли, как это было).

Не такая уж Аллегрова и шальная, как вы думаете? (Особенно по сравнению с Собчак).

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловКсения Собчак последние новостисвадьба Ксении Собчак

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На свадьбе у Собчак военные спели «Войди в меня»
Интересно?
Поделись с друзьями: