На свадьбе у Собчак военные спели «Войди в меня»

Песня Игоря Николаева «Войди в меня», некогда популярная благодаря знойному исполнению Ирины Аллегровой, сама по себе – некий вызов. А звучащая из уст военных – вызов вдвойне. Увидеть столь необычное музыкальное произведение удалось гостям свадьбы Собчак и Богомолова, которая состоялась 13 сентября. Видео стало достоянием общественности, благодаря телеграм-каналу «Только никому».

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Это нестандартное выступление Ксения Собчак назвала у себя в Facebook «декадентским театром». И в нем она, кстати, тоже приняла участие. Бывший кандидат в президенты России исполнила столь горячий танец, что не каждое СМИ решиться его разместить на своем ресурсе. Не будем и мы.

Ну а это классическое исполнение песни Игоря Николаева легендарной «шальной императрицей» (если вы вдруг забыли, как это было).

Не такая уж Аллегрова и шальная, как вы думаете? (Особенно по сравнению с Собчак).