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Миро назвала свадьбу Собчак и Богомолова «межполовой грязью»

Блогер прошлась по талантам бывшего и нынешнего мужа светской львицы.

Миро назвала свадьбу Собчак и Богомолова «межполовой грязью»
Ксения Собчак/globallookpress.com

Известный блогер Лена Миро опубликовала обличительный пост, в котором резко прошлась по низменным интересам россиян. Девушка возмущена тем, что большинство людей выискивает в СМИ всего лишь две вещи: «межполовую грязь» и смертельные диагнозы.

В качестве примера она привела свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. По ее мнению, светская львица давно уже превратила свою жизнь в фарс.

«Будучи замужем за плохим актером, у плохого режиссера то замуж в катафалке выйдет, то в президенты подастся. В общем, из этой некрасивой бабы получился хороший такой клоун. Я понимаю, почему ее имя регулярно всплывает в информационном пространстве», — написала она.

В качестве второго примера она привела интерес к больной Заворотнюк. Миро считает, что ее жизнь никому никогда не была интересной. Но ровно до того момента, как стало известно о ее смертельном диагнозе. Людям, якобы, нравится читать страшилки про молодых и красивых, которым «умирать слишком рано».

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Миро назвала свадьбу Собчак и Богомолова «межполовой грязью»
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