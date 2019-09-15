ЗВЕЗДЫ

На свадьбе Собчак Глюкоза вновь спровоцировала слухи о разводе

Наталья пришла на торжество без мужа и вела себя раскованно.

На свадьбе Собчак Глюкоза вновь спровоцировала слухи о разводе
Глюкоза/globallookpress.com

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, спровоцировала очередные слухи о своем разводе. На свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова она появилась без мужа.

Кроме того, певица вела себя столь раскованно, что мысли о ее свободном статусе появлялись у гостей сами собой. Актер Андрей Бурковский показал в своей stories откровенный танец звезды, который долго не могли забыть очевидцы.

Танец Глюкозы. Фото
Танец Глюкозы/instagram.com/aburkovskiy/

Напомним, слухи о разладе Ионовой с мужем появились на фоне ее частого появления в свете без обручального кольца. Певица позже заверила, что это ничего не значит. Якобы ей просто так удобнее. Также в Сети появилось видео, на котором Наталья вместе с супругом Андреем рассуждает о разделе имущества после развода, включая такую ценность, как попугай. Пара записывала сюжет, как шутку, однако некоторые пользователи восприняли его всерьез.

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ГлюкозаКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловКсения Собчак свадьбаНаталья Ионова

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На свадьбе Собчак Глюкоза вновь спровоцировала слухи о разводе
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