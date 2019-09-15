Богомолов обратился ко всем гостям свадьбы

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, которая однозначно войдет в историю как самая яркая вечеринка осени, отгремела 13 сентября. Поздравить новобрачных в Музее Москвы собрались 300 человек. Причем, каждый из присутствующих постарался поддержать шутливый тон, заданный новобрачными. И даже подарки сделали соответствующие.

Константин Богомолов поблагодарил друзей за тепло и любовь, а также отметил, что без них торжество бы не было таким же прекрасным.

«Спасибо всем, кто был с нами в этот вечер, всем кто шлёт нам поздравления и любовь и всем, кто помогал нам и окружил заботой и теплом», — поделился режиссер.

Напомним, что в день церемонии Ксения и Константин не только расписались, но еще и венчались в старинном храме в центре Москвы.